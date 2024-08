Daria Perrotta prima donna alla Ragioneria di Stato | La miglior soluzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 agosto 2024 – Per lavolta unaa capo delladello. Il Consiglio dei Ministri, su indicazione di Giancarlo Giorgetti, ha designato, attualmente capo dell’ufficio legislativo dello stesso ministro dell’Economia. La nomina di, giunta nella giornata di ieri, è soggetta all’approvazione della Corte dei Conti. Se confermata, prenderà il posto di Biagio Mazzotta, nominato a sua volta presidente di Fincantieri, cascato in piedi dopo le polemiche che lo hanno investito a seguito della sottovalutazione dei costi del Superbonus 110% e del Bonus facciate, lievitati dai 35 miliardi stimati all’inizio a 185 miliardi a consuntivo, che hanno messo in crisi il bilancio dello