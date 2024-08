CoD Black Ops 6 | Zombie – Presentato il team di Terminus

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Dopo essere stati imprigionati per oltre cinque anni in un remoto sito segreto nel mar delle Filippine, gli ex membri di Requiem mettono in scena un’audace evasione. Ad aiutarli, una misteriosa contrabbandiera filippina e un avversario del passato. Sfortunatamente, il loro tentativo di lasciare l’isola dicoincide con un’altra caotica epidemia dimensionale. Dopo due anni di battaglie contro epidemie di Zombi, ildi Requiem, chiude l’ultimo portale dimensionale condannando gli abitanti all’etere oscuro. Si passa a 10 anni dopo, doveOps 6 porta avanti la storia, mostrando il destino dei personaggi ed approfondendo le motivazioni e gli obbiettivi di Richtofen. Gli ex membri del, in questi anni, sono stati imprigionati a, una guarnigione nel mar delle Filippine. Dopo 5 anni di prigionia, i personaggi hanno subito cambiamenti mentali e fisici.