Cinisello sorvegliata speciale Estate di ordinanze e divieti Stop a malamovida e degrado

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Si allarga il perimetro deiper l’. L’obiettivo è sempre quello di contrastare lae ilcittadino. Il Comune diha così deciso nei giorni scorsi di emettere un’altra ordinanza per dare una stretta agli orari della vendita di alcool in vetro e lattine. Questa volta le misure sono indirizzate al minimarket di via Monte Santo, che si trova all’angolo con via XXV Aprile. Il provvedimento si aggiunge ad altre due, che sono già in viigore per altri esercizi commerciali in via Libertà e viale Rinascita. "Gli atti si sono resi necessari per ridurre la possibilità di aggregazione di individui unicamente dediti a bivaccare bevendo alcolici nelle aree del centro cittadino", ha spiegato l’amministrazione. La disposizione riguarda la fascia oraria che va dalle 17 alle 7. Tutti i provvedimenti emessi rimangono attivi fino al 30 settembre.