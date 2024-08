Ciclismo su pista Vece e Fiorin ai ripescaggi nel keirin femminile delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Miriame Saradovranno passare dainel. Nel velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, alla periferia di Parigi, le azzurre non sono riuscite a staccare il pass diretto per i quarti di finale2024. Terzo posto nella propria batteria per l’italiana più quotata in questa specialità, inper Sara la missione era quasi impossibile. Per entrambe l’appuntamento è tra poco più di un’ora. Erano cinque heat di primi turno e le prime due classificate avanzavano senza dover passare daiè stata inserita nella seconda batteria, apparentemente alla portata. L’azzurra battezza la ruota giusta, quella dell’olandese Hetty Van De Wouw, ma ad un giro dalla fine si fa sorpassare dalla cinese Liying Yuan. La classe 1997 si trova quindi chiusa all’esterno sull’ultima curva, e la corda viene ben difesa dalla neerlandese.