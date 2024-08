Bonus condizionatori 2024 come funziona gli interventi agevolati e chi può richiederlo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Benché sulla carta non esista uninteso in senso stretto, è pur vero che è possibile utilizzare una serie di agevolazioni per installare i climatizzatori in casa. Scegliere la misura più adatta alle proprie esigenze dipende dall’intervento che si sta realizzando e dall’apparecchio che si ha intenzione di acquistare. Questo, sostanzialmente, è il motivo per il quale è necessario dare un’occhiata alle varie misure che sono operative in questo momento e individuare quella che è più adatta alle proprie esigenze. Le agevolazioni fiscali che si a cui è possibile accedere con ilpermettono di ottenere delle detrazioni fiscali che oscillano tra il 50% ed il 70%, a seconda dell’intervento che si sta effettuando in casa. Ma cerchiamo di capire meglio e addentriamoci nei vari strumenti messi a disposizione.