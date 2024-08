Blitz con mille soldati | la Russia colta di sorpresa dall' esercito ucraino

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L'russo ha fermato l'avanzata delle forze armate ucraine nella regione di Kursk. A farlo sapere è stato il capo di stato maggiore delle forze armate russe Valery Gerasimov in un incontro con il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riporta Ria Novosti. “Le azioni delle unità che coprivano il confine di stato insieme alle guardie di frontiera e alle unità di rinforzo, gli attacchi aerei delle forze missilistiche e il fuoco dell'artiglieria hanno fermato l'avanzata del nemico più in profondità nel territorio in direzione di Kursk”, ha detto Gerasimov. Il capo di Stato maggiore russo ha anche fornito dettagli sulla tentata invasione e ha riferito che il 6 agosto alle 5:30, unità ucraine che contavano fino apersone sono passate all'offensiva per catturare una parte del territorio del distretto di Sudzhansky nella regione di Kursk.