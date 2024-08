Billy Idol | la parte Rock del rock

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Considero: ladel. La ribellione capace di essere incanalata anche in testi e musiche docili e desertiche tra chitarre vibrate e sonorità eteree.: ladelAll’inizio della sua carriera si impose come frontman della punkband Generation X. Raggiunse grande notorietà durante la sua carriera solista negli anni ottanta, grazie a brani come White Wedding, Rebel Yell.ha venduto 40 milioni di copie nel mondo. La sua capacità di essere un duro dal cuore tenero lo ha portato a conquistare non soltanto le vette musicali ma anche quelle cinematografiche. Venne scelto da Oliver Stone per interpretare Jim Morrison in The Doors. Purtroppo, per un brutto incidente, che quasi gli costò la vita, si dovette accontentare di un ruolo secondario a favore del grande Val Kilmer.