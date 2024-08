Battaglia per la libertà Il duo Harris-Walz si presenta | la reazione del pubblico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La vicepresidente degli Stati Uniti Kamalaè apparsa per la prima volta sul palco con il suo vice, il governatore del Minnesota Tim. Poche ore dopo l'annuncio della nomina,hato a Philadelphia, Pennsylvania, in un'arena strapiena, il ticket Democratico al completo. «Grazie per aver riportato la gioia», le ha detto, scatenando l'ovazione dei sostenitori. È stata una prima volta piena di entusiasmo e di energia, come non si vedeva dai tempi dei comizi di Barack Obama, hanato alcuni reporter americani al seguito nelle loro cronache live. E, in effetti, c'è stato un clima da stadio e di grande fiducia. «Noi siamo gli inseguitori - ha detto- ma lo slancio è dalla nostra».