Atenei per la pace Palazzo Gallenga Una storia che va da Capitini a Montessori

(Di mercoledì 7 agosto 2024) C’è anche l’Universitá per stranieri di Perugia nel network internazionale degliche la Hiroshima University ha costituito per lavorare a progetti di cultura della. Il rettore Valerio De Cesaris ha spiegato all’uditorio come l’impegno della Stranieri sui temi dellae della sostenibilità sia prioritario e declinato in ogni indirizzo strategico dell’istituzione, ricordando figure chiave delladell’Università fondata da Astorre Lupattelli, come Aldoe Maria, per poi citare le iniziative promosse negli ultimi anni in favore dei rifugiati di guerra e delle categorie sociali più deboli per la loro inclusione nel corpo studentesco. Il rettore ha parlato inoltre dell’Umbria come di terra di, grazie all’eredità di grandi figure, quali quella di san Francesco e santa Chiara d’Assisi e san Benedetto da Norcia.