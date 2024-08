Allerta meteo in sei regioni giovedì 8 agosto | quanto e dove pioverà

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse per, con particolare attenzione a seiche saranno sottogialla per temporali e rischio idrogeologico. L’gialla riguarda nello specifico sei, come indicato nel bollettino della Protezione Civile,sono segnalate le zone e i livelli disul territorio nazionale. Previsti temporali e rovesci su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, lungo l’Appennino. Come già detto, nella giornata di domani,, saranno sei lesu cui è stata disposta l’gialla per temporali e rischio idrogeologico: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Trentino-Alto Adige.