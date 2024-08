Al Remo Brindisi il ricordo del compianto ex sindaco Giglio Zarattini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) COMACCHIO In occasione del ventennale della prematura scomparsa di, l’amministrazione comunale di Comacchio, in collaborazione con Made Eventi, con il Movimento Sportivo Popolare Italia e le Scuole di danza Arabesque, Akemi Dance Center e La Bottega degli Artisti, onorerà la ricorrenza con una serata dedicata all’uomo, artista e politico che ha lasciato un segno importante nelle vicende recenti del territorio. La sua attività di amministratore ha inciso nella programmazione urbanistica e in molte scelte nel campo culturale e turistico. Tutto ciò verrà ricordato stasera alle 21.15, nell’evento alla Casa Museoa Lido di Spina. "La personalità diè stata eclettica e incisiva per la storia del Comune di Comacchio – ricorda l’assessore alla Cultura, Emanuele Mari -.