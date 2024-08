Vie di Jazz a Boves dal 16 al 18 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 6 agosto 2024) Dal 16 al 18torna ala kermesse musicale dedicata al mondo delsotto la preziosa direzione artistica di Roberto Chiriaco. Una rassegna di altissima qualità giunta quest’anno alla sua 20esima edizione. “Sarà un’edizione indimenticabile – promette Roberto Chiriaco -. L’accogliente e magico “salotto” cittadino di piazza dell’Olmo permetterà di vivere appieno le grandi emozioni che solo la musica sa regalare. Ospiti di grandissima fama si esibiranno sul sagrato della chiesa parrocchiale e saranno tante le sorprese in serbo per questa grande edizione!”. E proprio per iniziare al meglio, venerdì 16, a partire dalle ore 21, si terrà il “The Road Trip Project” con il Gianluca Renzi Italian Quartet. Sabato 17, a partire dalle ore 21, sarà ospite della kermesse l’intramontabile Nino Buonocore con Quartet “INLIVE” e con special guest Max Ionata al sax.