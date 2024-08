Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2024)DEL 6 AGOSTOORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA CODE SULLA DIRAMAZIONESUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA VIA APRILIANA A VIA PIAN DI FASSO Più AVANTI, SEMPRE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA NEI DUE CASI IN DIREZIONEDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral