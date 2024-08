Toti insiste | Torni l’immunità per i politici Tajani attacca | Il processo in campagna elettorale condiziona il voto Ma inizierà dopo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) “Credo che le immunità della politica siano calate oltre ogni limite seguendo un certo populismo e un certo giustizialismo“. In trasferta a Roma per incontrare gli alleati nazionali del centrodestra, Giovanniribadisce un’altra volta il suo obiettivo: ottenere uno scudo normativo che gli consenta di salvarsi dalper corruzione e finanziamento illecito (lunedì è arrivato il rinvio a giudizio) o quantomeno di evitare a sè e ai suoi colleghi di essere arrestati per questo tipo di reati, com’è successo a lui. E questa protezione,non lo nasconde, si chiama immunità: “Si ritiene che chi fa politica abbia dei privilegi, e sono stati tolti senza tenere conto che quei privilegi non sono per chi li incarna, ma privilegi del potere popolare che rappresenta”, afferma.