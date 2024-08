Sosta gratuita in centro | Così si aiutano i negozi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Il tema si ripresenta ogni estate e non manca di suscitare polemiche. Con la città che si svuota per il periodo delle vacanze, molti esercizi commerciali abbassano la saracinesca, arriva dal Pd del segretario Arianna Spissu (nella foto) la proposta di concedere lanegli stalli blù per agevolare i residenti nella zona delstorico e per andare incontro alle esigenze dei turisti che, proprio in questo periodo, possono decidere di visitare Vigevano. Si tratta di una soluzione certamente non originale, visto che Pavia la utilizza già da tempo. "Perché non proporlo anche per la nostra città?" è la proposta che arriva dal Partito Democratico. "Lo scorso anno – sottolinea una nota del partito – un’analoga proposta era stata presentata da Ascom ma non era stata accolta.