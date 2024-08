Servizio civile digitale a Bologna bandi aperti | come candidarsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – Il dipartimento per le Politiche Giovanili ha aperto le selezioni per ilUniversale: in tutta Italia si cercano 3399 volontari, 126 posti assegnati a, di cui 46 in settore del Comune. Per i giovani tra i 18 e i 28 anni, c’è tempo fino alle ore 14 del 26 settembre per iscriversi. La retribuzione prevista è di 507,30 euro, la stessa prevista per le altre forme di. Le attività impegneranno i giovani per un totale di 25 ore settimanali, sull’arco di cinque giorni. Una certa quota di posti è riservata per chi si trova in situazione di fragilità sociale ed economica. L’obiettivo delè quello di formare dei “facilitatori digitali”, soggetti in grado di aiutare i cittadini e, in particolare, le persone in difficoltà ad accedere ai diversi servizi digitali offerti e disponibili.