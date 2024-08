Quaranta famiglie in difficoltà Caritas bilancio di metà anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Numeri preoccupanti quelli che emergono dal primosemestrale stilato dalladi San Giovanni. I poveri sono in deciso aumento, se nell’arco di tutto il 2023 erano stati assistiti 300 nuclei familiari, per un totale di 730 persone, già nei primi sei mesi del 2024 sono state 341 lecostrette a chiedere aiuto per un totale di 848 indigenti, con un ISEE corrente non superiore a 9360 euro. E non finirà di certo qui stando alle previsioni, alla conclusione dell’ci sono ancora più di quattro mesi e il numero, purtroppo, è destinato a salire complice la crisi che stiamo vivendo non soltanto in Valdarno ma, soprattutto, a livello italiano.