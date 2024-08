Piana dell’Alute Una giornata con il comitato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Una festa per l’Alute per ribadire il no alla tangenzialina di Bormio. È quella programmata nella serata di lunedì 12 agosto nella Magnifica Terra. Ila tutelae il Gruppo Bormini per l’Alute organizzano infatti la seconda edizione per la storicaverde di Bormio "che gli organizzatori delle prossime Olimpiadi invernali 2026 – dicono gli organizzatori in un comunicato - vorrebbero asfaltare, con un inevitabile futuro di cemento e conseguenti probabili speculazioni edilizie". Proprio nellaavrebbe dovuto nascere una delle opere olimpiche: una tangenzialina, la variante "impianti Bormio 2000-Valfurva" che aveva come obiettivo quello di creare un accesso diretto agli impianti di risalita di Bormio 2000 evitando di far transitare le auto in centro.