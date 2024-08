Non voglio più fare l’attrice | l’annuncio di Kasia Smutniak

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) “Nonpiùe penso sia la decisione più punk che ho preso”.dice arrivederci, anzi quasi un addio, al mondo del cinema, più precisamente come recitazione davanti alla macchina da presa. L’ex modella, oggi 45enne, ma da vent’anni in scena, ha spiegato a La Stampa: “Nonpiùe penso sia la decisione più punk che ho preso anche perché l’ho maturata in un momento bellissimo della mia carriera”. “Da più di vent’anni racconto storie e ho creduto davvero, ogni volta, che valesse la pena raccontarle. A un certo punto la realtà che mi circondava, le persone che incontravo, le loro vicende, mi sembravano più interessanti di quelle che mi capitava di interpretare”, ha continuato. “ Mi sono chiesta, ma cosa sto raccontando? Ho deciso di fermarmi per seguire un puro istinto”.ha compiuto una scelta sicuramente punk.