L’OMS lancia l’allarme sull’Oropuche | nuovo pericolo per la salute globale

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 6 agosto 2024) La Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha recentementeto un allarme riguardante il virus Oropuche, un patogeno emergente che rappresenta una crescente minaccia per lapubblica. Questo virus, trasmesso da insetti, è responsabile di numerosi focolai in America Latina e potrebbe espandersi ulteriormente a causa dei cambiamenti climatici e della globalizzazione. Puntura di insetto @Foto Crediti Envato Elements – VelvetMagIl virus Oropuche:emergente Il virus Oropuche è un arbovirus, appartenente alla famiglia Peribunyaviridae, che viene trasmesso principalmente dalle punture di insetti come zanzare e moscerini. La malattia, nota come febbre Oropuche, si manifesta con sintomi simili all’influenza, tra cui febbre alta, mal di testa, dolori muscolari e articolari, nausea e vomito.