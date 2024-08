LIVE Olimpiadi Parigi 2024 6 agosto in DIRETTA | Furlani terzo dopo tre salti inizia Italia-Serbia di volley

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:11– Il primo break lo firmano le serbe.sotto 10-7 in questo primo parziale. 21:09 ATLETICA – La canadese Rodgers conquista l’oro nel lancio del martello grazie al lancio da 76.97. Argento USA con Echikunwoke, bronzo Cina con Zhao. 21:07 CALCIO – Brasile che sblocca subito l’incontro ai danni della Spagna. Rete firmata da Paredes. Ricordiamo che gli Stati Uniti sono già in finale al femminileaver piegato la Germania ai tempi supplementari. 21:06– Avvio punto a punto tra, inchiodate sul 5 pari. 21:05 PALLANUOTO – Al termine del secondo quarto le americane guidano per 3-2 sull’Ungheria. 21:02 BEACH– E’ tempo di quarti di finale femminile. All’ombra della Torre Eiffel sono in campo le australiane Mariafe/Clancy e le svizzere Esmee/Zoe.