LIVE – Italia-Olanda quarti di finale pallanuoto femminile | Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

(Di martedì 6 agosto 2024) Latestualedidialledi, incontro valido per ididel torneo. Sfida molto dura per il Setterosa, che ha perso gli ultimi quattro confronti contro la selezione Oranje. Le ragazze del CT Carlo Silipo non hanno di certo brillato nella fase a gironi, ottenendo una sola vittoria contro la Grecia, mentre l’all’opposto ha ben figurato, perdendo un’unica gara ai rigori contro l’Australia. Nella fase ad eliminazioneperò le cose potrebbero cambiare, e l’proverà a ritagliarsi una chance. L’appuntamento è alle ore 15.35ne di martedì 6 agosto al Paris Olympic Aquatics Centre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella sfida tradiallediaggiornata minuto per minuto.