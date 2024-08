L’allarme dei meteorologici | In arrivo temporali di calore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 agosto 2024) Inizia oggi la nuova ondata di caldo africano: il picco è atteso per il fine settimana, le isole e il Sud rischiano di superare la soglia del 40°C, il Centro e il Nord toccheranno i 38°. L’aumento progressivo dell’umidità renderà ancora più opprimente il caldo e creerà fenomeni di instabilità atmosferica, avvertono i meteorologi. Nelle ore più calde potrebbero formarsi i “di”, ovvero precipitazioni brevi ma intense che possono durare tra i 30 e i 40 minuti. Vengono anche chiamaticonnettivi, si formano infatti in seguito all’incontro tra aria calda e aria fredda. Il contrasto termico genera instabilità, spesso infatti durante idisi verificano fenomeni elettro luminosi, come tuoni, lampi o fulmini.Leggi anche: Meteo, caldo africano e afa in aumento.