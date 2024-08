La guerra civile in Gran Bretagna è inevitabile Le parole di Elon Musk e lo scontro col governo Starmer

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 agosto 2024 – Ètra ilinglese eriguardo ledi proteste in corso nel Regno Unito. “La” è il commento lapidario che il proprietario di X ha pubblicato sul suo social, commentando i violenti scontri. Durissima la risposta delbritannico: la ministra della Giustizia Heidi Alexander ha accusatodi essere “profondamente irresponsabile”. L'uomo più ricco del mondo ha anche chiamato in causa direttamente Keir, primo ministro britannico. “Perché innon vengono protette tutte le comunità?”, ha chiesto in tono polemico, ricondividendo alcuni video di scontri tra manifestanti e taggando il video ufficiale del premier. Il tycoon ha anche ricondiviso diversi meme che ironizzano sulla gestione della situazione da parte delbritannico.