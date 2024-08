Il Cast di Borderlands è pronto a Conquistare i Fan del Videogioco

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 6 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, Il tanto atteso adattamento cinematografico didiretto da Eli Roth è in arrivo, e c’è davvero tanto di cui essere entusiasti. Basato sulla popolare serie di videogiochi di Gearbox, il film promette di portare in vita molti degli amati personaggi del gioco, grazie a unstellare di Hollywood. Gli attori uniranno le forze per vivere un’avventura epica sul pianeta selvaggio e spesso senza legge di Pandora. Ecco una panoramica delprincipale e dei loro precedenti lavori che dimostrano la loro capacità di interpretare questi ruoli iconici. Ildi: Il Film di Eli Rothi Fan delKevin Hart nel ruolo di Roland Se si considera solo2, Kevin Hart potrebbe sembrare una scelta strana per il soldato stoico e serio Roland.