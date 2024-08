Espanyol | Alex Král potrebbe unirsi all’Espanyol

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 6 agosto 2024) 2024-08-05 17:48:24 Il web è in subbuglio: EL’continua con diversi fronti aperti per cercare di migliorare la rosa in questo mercato e fornire più tasselli a Manolo González in questo ritorno nella massima categoria. Con Álvaro Tejero e Carlos Romero come unici acquisti e con l’eliminazione di Irvin Cardona, sembra che il prossimoessere il centrocampista ceco. La dirigenza sportiva del Perica starebbe trattando il trasferimento del calciatore, che appartiene all’Unión Berlin. Lo ha anticipato Matteo Moretto, l’operazione non è chiusa, ma sarebbe sulla buona strada per raggiungere un accordo. L’lavora su questa opzione da tempo, visto che il giocatore piace a Garagarza.ha 26 anni e ha giocato per diverse squadre di calcio europee, Unión Berlino, Spartak Mosca, Shalke 04 e West Ham.