EA FC 25 le Pitch Notes di Ultimate Team vi confondono? Ve le spieghiamo noi passo dopo passo VIDEO

(Di martedì 6 agosto 2024) EA FC 25 ha pubblicato un nuovo trailer per le novità della modalità(una delle più amate del gioco) e contestualmente ha pubblicato anche le famose, che però molti utenti delle nostre live su Twicth le hanno trovate poco chiare. Nel seguentele commentiamo e vitutto quello che c’è da sapere sulle novità diper EA FC 25. Si parla ovviamente della modalità Rush che darà premi anche per. Sembra abbastanza chiaro che EA ci punti multo e che dovrà essere giocata per completare tutti gli obiettivi. VI ricordiamo che tutti i nuovie le novità saranate in live sul canale Twitch JohnFutUniverse e sul canale iLSANTUFutUniverse. Quando esce FC 25? FC 25 sarà disponibile ufficialmente dal 27 settembre 2024. Ma sarà possibile giocare sin dal 20 settembre, ben 7 giorni prima.