Dopo le promesse giorni deludenti

(Di martedì 6 agosto 2024) Sono da poco passati milledall’insediamento dell’amministrazione Spazzafumo: fare il punto della situazione è difficile, e a ciascuno spetta il proprio punto di vista. Quello del centrodestra non è dei più benevoli: soprattutto per Pasqualino Piunti, che non esprime apprezzamenti per un mandato che ha superato, di fatto il giro di boa. "Sono stati milledi delusione – commenta l’ex sindaco – per quanto fatto rispetto a quel che era stato annunciato in campagna elettorale: decoro, pulizia, sicurezza, sanità, turismo, opere pubbliche e programmazione urbanistica. Siamo costretti ad assistere alle mosse di un’amministrazione che va avanti con un solo consigliere in più della minoranza, e ad una macchina amministrativa che, in assenza di direttive politiche, non ha più punti di riferimento".