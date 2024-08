David Lynch rassicura i fan dopo l' annuncio della malattia | Non andrò mai in pensione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 6 agosto 2024) Il regista di Mulholland Drive ha specificato che non annuncerà mai definitivamente il proprio ritiro. Nonostante abbia confessato di essere confinato nella propria abitazione a causa di un enfisema che gli impedirà di dirigere altri film sul set,è intervenuto sui social media per chiarire la sua situazione attualel'intervista a Sight & Sound. Il regista, accanito fumatore, ha raccontato di aver contratto una grave patologia ai polmoni che lo limita pesantemente nella respirazione e non solo. Tuttavia,ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare il cinema. Non mi ritiro "Signore e Signori sì, ho l'enfisema a causa dei miei molti anni di fumo. Devo dire che ho apprezzato