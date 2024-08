Da Villa Carpena a Parigi Errani e Musetti trionfi un po’ anche forlivesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Forlì porta sicuramente fortuna ai tennisti italiani. Lo testimoniano le due storiche medaglie appena ottenute – cent’anni dopo il barone De Morpurgo – alle Olimpiadi didai giocatori azzurri che, a vario titolo e in momenti diversi della loro vita, sono passati dallo storico Circolo tennis. Lorenzo, innanzitutto, ha vinto due volte sui campi;: prima l’importante challenger disputato nel 2020 in epoca Covid e poi quello organizzato nel 2022; Sarainvece, su quegli stessi campi, si è allenata per un paio di anni, tra l’esperienza in Florida all’Accademia di Nick Bollettieri e quella in Spagna a Valencia, dove poi è rimasta per tutta la vita. Per entrambi, bronzo il primo nell’individuale sabato sera e oro in doppio domenica la seconda con Jasmine Paolini, un vero e proprio trampolino di lancio verso lidi altissimi.