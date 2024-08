Cesena già con la testa al Bentegodi Mercato stretta per Van Hooijdonk

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) È già cominciata ieri mattina, con l’allenamento a Villa Silvia, la preparazione dei bianconeri per il match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia, di sabato aldi Verona – fischio d’inizio alle 18.30 – contro l’Hellas (la gara sarà trasmessa in diretta su Italia 1). Oggi seduta di lavoro pomeridiana, domani al mattino, poi ancora giovedì e venerdì alle 9,30. Solo oggi e domani però i cancelli di Villa Silvia rimarranno aperti anche per i tifosi.