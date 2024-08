Castro FdI | Urgente mettere in sicurezza via del Pratignone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Il Comune punti allae non solo a fare cassa. Monica(nella foto), esponente di FdI in consiglio comunale, interviene a gamba tesa sulla necessaria manutenzione della battutissima via delcostellata da buche che, da mesi, stanno provocando le proteste degli automobilisti. "Il sindaco Carovani – dice la consigliera di opposizione – ha detto di avere richiesto il contributo di enti superiori, Regione, Città Metropolitana e Società Autostrade, per il rifacimento strutturale della strada. Il che può avere anche un senso visto che la direttrice è un percorso di accesso all’autostrada ed attira anche un traffico non solo locale, per la presenza di tante aziende, ma in consiglio comunale è emerso che l’anno scorso l’autovelox installato nella via ha fruttato al Comune di Calenzano ben 400mila euro".