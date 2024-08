Campione di arrampicata Zurloni punta all’oro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Per Matteoinizia oggi l’avventura olimpionica, il suo nome sarà infatti quello di riferimento per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi nella specialità dell’sportiva in programma alle 13. C’è attesa in città per la performance dell’atleta cassanese, fra i tanti sostenitori ci sarà sicuramente Felice, il nonno 90enne primo tifoso dell’atleta olimpionico: "Arrivare a partecipare alle Olimpiadi non è cosa di tutti i giorni. Non voglio perdermi nemmeno un attimo della prestazione di Matteo. Partecipare ai giochi olimpici, qualunque sia il risultato finale, è certamente una grande soddisfazione sportiva per lui dopo i sacrifici e gli allenamenti impegnativi. Per noi tutti in famiglia, poi, è una gioia immensa il traguardo raggiunto". Non mancano le aspettative: "Il podio è alla sua portata.