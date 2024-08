Calciomercato Sky | Gudmundsson a un passo dalla Fiorentina parti molto vicine

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Alberte lanon sono mai stati così vicini. A fare il punto sulla trattativa diè Sky Sport, che riporta come il club viola abbia migliorato la propria offerta per andare incontro alle richieste del Genoa. La proposta attuale è di 6-7 milioni per il prestito più 19 per il riscatto. La società ligure non ha ancora accettato perché chiede un altro piccolo sforzo economico alla, ma l’impressione è che a breve l’operazione andrà in porto e l’islandese sarà un nuovo giocatore dei viola., Sky:a unSportFace.