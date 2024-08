Calciomercato Julian Alvarez all’Atletico Madrid | cifra pazzesca

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) Un vero botto di: l'Atleticoha piazzato il colpoAlvaraz. Il Manchester City ha raggiunto un accordo per la cessione ai Colchoneros del calciatore sulla base di 94 milioni di euro. I Citizens avevano acquistatodal River Plate nell'inverno 2022 per unavicina ai 20 milioni e hanno realizzato una plusvalenza molto importante. I numeri di Alvarazchiude la sua avventura a Manchester con 36 gol e 18 assist in 103 presenze, ma soprattutto due Premier League, una Champions League, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea e una F.A. Cup.è reduce anche dalla partecipazione alle Olimpiadi con l'Albiceleste.