Bassa e Isola in arrivo 16 nuovi medici di medicina generale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 6 agosto 2024) Martedì 30 Luglio è stata una data importante: in ATS sono stati assegnati ben 16 ambiti rimasti carenti sui 37 presenti nell’ASST Bergamo Ovest. L’assegnazione è avvenuta al termine di un bando per assegnazione degli ambiti rimasti carenti che aveva visto la partecipazione, per la Bergamo Ovest, di 21, 16 dei quali hanno accettato. “Da quando ci siamo insediati – spiega Giovanni Palazzo, DirettoreASST Bergamo Ovest – la nostra Asst ha lavorato su diversi fronti sul tema deidina. Siamo diventati polo formativo Polis degli MMG, insieme all’ASST Papa Giovanni XXIII, dal 28 febbraio di quest’anno. Abbiamo emesso continuamente bandi e avvisi per reclutareper coprire le zone carenti del nostro territorio.