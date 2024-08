Base jumper di 36 anni morto in Val Badia | si era lanciato dal Piz de Lech con 4 compagni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Undi 36in Alto Adige dopo essersidal Piz da, in Val. La vittima aveva 36e viveva in Lombardia. Il giovane si era incontrato con altri 5sul posto, zona molto conosciuta per questo di tipo di lanci. Sul posto oltre al personale di soccorso anche polizia locale e carabinieri. Il Piz dasi trova nelle Dolomiti sul Gruppo del Sella. Sono stati idel 36enne a chiamare i soccorsi dopo che non è atterrato nel punto concordato, un prato di Colfosco. I soccorritori sono arrivati con l’elicottero dell’Aiut Alpinisc Alta, che ha sorvolato la zona. Il corpo è stato avvistato in un canalone ghiacciato a 2.400 metri di quota, una zona impervia e priva di sentieri.