Antico oratorio aperto ogni sabato mattina fino al 31 agosto

(Di martedì 6 agosto 2024) Apertura straordinaria per l’della parrocchia di Castelnovo Monti, dedicato a Santa Maria Maddalena, il cui restauro è anche legato, per volontà dei genitori, alla memoria della giovane volontaria della Croce Verde di Castelnovo, Maria Celina Berretti, deceduta improvvisamente il 26 maggio. In quella occasione le offerte erano state rivolte alla parrocchia di Castelnovo e destinate alla ristrutturazione del vecchio, nel centro storico. Già nei giorni scorsi ci sono stati momenti di apertura per consentire al pubblico di vedere lo stato dell’arte. Visto l’interesse dei cittadini volto alla riscoperta della loro storia, il Comitato che si occupa dei lavori ha deciso di proseguireal 31l’apertura straordinaria dell’di via I Maggio per sole due ore tutti i, dalle 10 alle 12. Per informazioni: