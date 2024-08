Venezuela oltre 2mila oppositori arrestati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) CARACAS Il presidenteno Nicolás Maduro ha dichiarato di aver "risolto" il problema del "focolaio fascista", in riferimento alle proteste dell’opposizione per presunti brogli elettorali e ha annunciato che nell’ultima settimana sono state arrestatepersone. Nel frattempo il procuratore generale del, Tarek William Saab, ha assicurato che non esistono mandati di arresto per i leader dell’opposizionena María Corina Machado e Edmundo González Urrutia, e ha difeso l’operato delle forze di sicurezza durante le proteste dei manifestanti che sostengono che quest’ultimo sia il vero vincitore delle elezioni presidenziali di domenica scorsa. "Qualsiasi leader che inviti ad atti legati al terrorismo sarà arrestato", ha poi precisato. Anche il Papa ha voluto lanciare un appello.