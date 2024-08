Tramvia stanotte l’asfaltatura di viale Matteotti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Firenze, 5 agosto 2024 - Procedono i lavori della linea tranviaria Fortezza-San Marco.è in programma un intervento di asfaltatura in. Dalle 21 di stasera alle 5 di domani, 6 agosto, sarà istituito un divieto di transito sulla corsia in adiacenza al cantiere centrale tra via Fra’ Bartolommeo e piazza della Libertà in direzione di quest’ultima. Resta disponibile la corsia sul contro. Sempre stasera (ore 21) inizieranno i lavori su alcuni chiusini inStrozzi eLavagnini. Su entrambi scatteranno restringimenti di carreggiata: inStrozzi sulla direttrice verso il sottopasso (lato Fortezza), inLavagnini nel tratto da via Leone X verso la Fortezza. Questi provvedimenti saranno in vigore fino alle 24 del 10 agosto. Il restringimento suStrozzi sarà ripetuto anche dalle 21 del 12 alle 24 del 17 agosto.