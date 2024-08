Those About To Die i personaggi realmente esistiti | non solo Vespasiano

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 5 agosto 2024) InTo Die ci sono anche: l'imperatore, i suoi figli Tito e Domiziano e l'auriga Scorpo, all'epoca una rock star. Ce ne parlano gli attori Tom Hughes, Jojo Macari, Dimitri Leonidas e Gabriella Pession. Su Prime Video.to Die, dal 19 luglio su Prime Video, è tratta dall'omonimo libro di Daniel P. Mannix, che è servito come fonte di ispirazione anche per il film di Ridley Scotto Il gladiatore. Diretta da Roland Emmerich, la serie racconta la vita dei gladiatori all'epoca dell'imperatore, che ordinò la costruzione dell'Anfiteatro Flavio, ovvero il Colosseo. Ovviamente,, interpretato dal premio Oscar Anthony Hopkins, è vissuto davvero nel 69, ma non è l'unico deidito Die.