Stella V889 Herculis | la rotazione svela nuove sfide per l’astrofisica

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 5 agosto 2024) Laha unapiù veloce alle medie latitudini rispetto all’equatore o ai poli, diversamente dal Sole e da altre stelle Quando gli astronomi hanno iniziato a tracciare i movimenti delle macchie solari, hanno capito che il Sole ruotava. Questo non era così sorprendente, dato che anche altri corpi astronomici lo fanno, compresa la Luna. Tuttavia, osservazioni più dettagliate hanno rivelato che, diversamente dai pianeti o dalle lune, il Sole non ruota alla stessa velocità in tutte le sue parti. L’equatore impiega circa 25 giorni terrestri per compiere una, mentre ai poli il tempo è di circa 34 giorni, con valori intermedi alle medie latitudini. Si pensa che ciò sia dovuto al fatto che il plasma caldo risale verso la superficie quasi parallelo all’asse divicino ai poli, ma perpendicolare all’equatore.