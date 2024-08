Senna e Olimpiadi 2024 | Preoccupazioni per l’Escherichia coli

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ledi Parigisono state segnate da una controversia riguardante la qualità delle acque della, il fiume che attraversa la capitale francese e che è stato scelto per ospitare le gare di triathlon e nuoto in acque libere. Nonostante gli sforzi significativi per migliorare la balneabilità del fiume, recenti eventi hanno sollevatosulla presenza del batterio Escherichia(E.). L’incidente di Claire Michel Crediti: Ansa – VelvetMagIl caso più eclatante è stato il ricovero della triatleta belga Claire Michel. Dopo aver partecipato a una gara di triathlon nella, Michel è stata ricoverata in ospedale con sintomi gravi riconducibili a un’infezione da E.. Questo incidente ha suscitato allarme tra gli atleti e gli organizzatori delle, portando il Belgio a ritirare la squadra dalla staffetta mista di triathlon per precauzione.