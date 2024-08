Qual è il segreto del successo in Giappone dello shopping fashion?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) I grandi magazzini instanno vivendo un periodo di crescita grazie alla maggiore spesa dei consumatori più facoltosi, nonostante il contesto inflazionistico. Questo contrasta con la performance dei rivenditori di fascia bassa, che stanno soffrendo poiché i consumatori diventano più selettivi sugli acquisti di beni essenziali. Le grandi catene dei grandi magazzini infanno faville grazie ai consumatori benestanti I principali tre operatori inper capitalizzazione di mercato, Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., Takashimaya Co. e J. Front Retailing Co. (che gestisce le catene Daimaru e Matsuzakaya), hanno registrato una crescita media del 55% nell’ultimo anno, superando il Topix che ha segnato un incremento del 18%. Questa performance positiva si verifica nonostante l’inflazione stia riducendo la spesa delle famiglie, che è calata a maggio.