(Di lunedì 5 agosto 2024) Le gare di triathlon mistosono ripartite questa mattina a, come confermato dagli organizzatori dei Giochi olimpici nonostante ieri il comitato olimpico belga avesse sollevato dubbi sullo stato di salute del fiume rivelando che uno dei suoi triatleti era "malato". Si tratta di Claire Michel, atleta che mercoledì scorso aveva gareggiato nel triathlon femminile, finendo al 38/o posto, e ricoverata ieri nel centro clinico del Villaggio Olimpicocolta da un malore. Il Comitato Olimpico delnon ha fornito dettagli sul suo stato di salute, i media locali pero parlano di infezione da escherichia coli. Per questo, ilha ritirato la sua squadrastaffetta triathlon in programma oggi a