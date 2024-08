Parigi 2024 tiro a volo skeet | Bacosi Rossetti in finale per l’oro nella prova mista a squadre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Dianae Gabrielegarantiscono all’Italia Team una medaglia olimpica per il trentesimo giorno consecutivo. Una striscia aperta a Rio, proseguita a Tokyo e che per ora continua anche ai Giochi di. Il duo azzurro ha infatti conquistato l’accesso allaa due per la medaglia d’orogaradello). Un solo erroreprima serie da parte della 41enne oro a Rio, poi perfetti i nostri due portacolori, che chiudono solitari in vetta alla classifica con 149 piattelli abbattuti su 150. Da segnalare anche l’incredibile striscia di Gabriele, che dopo aver commesso tre erroriprima serie della gara individuale non ha più sbagliato un colpo: 7 serie consecutive da 75 piattelli senza imprecisioni.