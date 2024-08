Omaggio a Silver Sirotti Mattarella | Fu testimone di coraggio e generosità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) "Il ferroviere, medaglia d’oro al valor civile per il suo eroismo, perse la vita salvandone molte altre. La sua, unita a un grande, costituisce una testimonianza imperitura di quei valori di umanità e solidarietà, che gli assassini e i loro complici volevano sradicare". Queste le parole che il presidente della Repubblica Sergioha voluto dedicare ieri al forlivese morto esattamente 50 anni prima nel sanguinoso attentato neofascista al treno Italicus.aveva incontrato il fratello di, Franco, pochi mesi fa al Senato, in occasione della giornata per le vittime delle stragi. La ricorrenza ‘tonda’ – mezzo secolo – ha comportato maggior attenzione e solennità, fin da venerdì: come ogni anno, viene dedicato un momento aanche alla stazione di Bologna, a margine della commemorazione della strage del 2 agosto 1980.