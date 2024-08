M&A mega deals e innovazione come motori di crescita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) NEL PRIMO SEMESTRE 2024 l’attività M&A in Italia ha continuato ad essere influenzata da diversi elementi macroeconomici e di scenario:economica contenuta (previsione del modello econometrico EY per il 2024 a +0,8%, in linea con lo scorso anno); consumi stabili; andamento positivo delle esportazioni; politica monetaria restrittiva; spinte protezionistiche innelle diverse aree del globo. Questi elementi non sono delle novità, permangono nel nostro orizzonte almeno dalla fine del 2022 e, del resto, i numeri del M&A in Italia nei primi sei mesi dell’anno non sono sostanzialmente diversi rispetto a quanto registrato nel 2023.