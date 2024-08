L’omicidio di Sharon Verzeni sequestrato un box vicino al luogo dell’aggressione | chi l’ha uccisa potrebbe essersi nascosto lì

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo), 5 agosto 2024 – Che importanza possa avere nell’interesse dell’indagine è ancora presto per dirlo. Per il momento siamo nel campo delle segnalazioni che andranno sviluppate e approfondite dagli inquirenti. Siamo in via Castegnate, a Terno d’Isola, dove la notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio è avvenutodi. A pochi metri dal punto in cui la 33enne è caduta a terra sanguinante c’è un condominio di colore marroncino scuro. Vi abitano molte famiglie. Civico 29, è all’interno rispetto alla strada. Davanti ci sono due grossi alberi. Qui ieri mattina i carabinieri hanno posto i sigilli su un garage. L’arrivo di due pattuglie, una in divisa e una in borghese, è stato notato da residenti e vicini.