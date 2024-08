Lavori Libertà-Matteotti L’accelerata d’agosto | IL cantiere devia le corsie Scattano i divieti di sosta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Firenze, 5 agosto 2024 – Accelerataaiper la tramvia. Approfittando del periodo estivo, quando in città il traffico diminuisce complici le ferie dei fiorentini e le scuole ancora chiuse, il cantierone di viale, relativo al completamento della Variante centro storico della tramvia, cambia ancora. Si entra nella fase 6 del cronoprogramma come primo provvedimento scatta la chiusura del controviale lato via Fra’ Bartolomeo a partire dalle 21 di domani sera. Il provvedimento resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre. In particolare in viale, nel tratto compreso tra via Fra’ Bartolomeo e piazza del, nel controviale viene istituito il divieto di transito.